YKS sınavına giren öğrenciler tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından uygulanan sınava katılım sağlayan adaylar tercih döneminin başlamasıyla beraber tercihlerini yaptı. Şimdi ise Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı 2023? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? sorularını araştırıyor.

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde uygulandı. Sınava giren adaylar tercih döneminde tercihlerini yaptı ve tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanacağı tarihi merak ediyor. Arama motorlarında ise Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı 2023? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023?

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sınava giren adaylar için tercih dönemi 8 Ağustos tarihinde sona ermişti. Tercih döneminin bitmesinin ardından YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Üniversite kayıtları 28 Ağustos'ta başlayacak bu nedenle tercih sonuçlarının da 14- 26 Ağustos tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.

YKS TERCİHLER DÖNEMİ BİTTİ Mİ?

Yks Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapıldı.

YKS TERCİH SON GÜN SAAT KAÇTA 2023?

2023 YKS sonuçlarının duyurulmasının ardından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023-YKS tercih süreci 27 Temmuz'da başlatıldı. 2023 üniversite tercihleri, 27 Temmuz'da başladı ve 8 Ağustos'ta sona erdi.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA E- DEVLET!

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023- Yks sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

E - Devlet ÖSYM sınav sonuçlarına giriş ekranı için BURAYA tıklayınız.

YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Yks sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.