YKS sınav sonuçlarının adayların erişimine açılması ile birlikte Üniversite tercih nereden yapılır? Sorusu gündeme geldi ve merak edildi. Peki, Üniversite tercih nereden yapılır? Üniversite tercihleri hangi siteden yapılıyor? Üniversite tercih ekranı ÖSYM 2023!

Üniversite tercih nereden yapılır? Sorusu, tercihlere dair en çok merak edilen soruların arasında bulunuyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Üniversite tercihleri hangi siteden yapılıyor? Merak etmekte olan birçok kişi araştırmaları ile birlikte yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Üniversite tercih nereden yapılır? Üniversite tercihleri hangi siteden yapılıyor? Üniversite tercih ekranı ÖSYM 2023!

ÜNİVERSİTE TERCİH NEREDEN YAPILIR?

Yks tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar, bugün itibariyle https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden tercih işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. 27 Temmuz 2023 Perşembe günü başlayan tercih işlemleri 8 Ağustos 2023 Salı günü sona erecek. 2023-2024 YKS tercih kılavuzunda yer almakta olan bilgilere göre YKS tercihleri bugün başlıyor. Ayrıca aşağıda yer almakta olan "Üniversite tercih ekranı 2023 ÖSYM" kısmına tıklayarak Üniversite tercih ekranına ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI 2023 ÖSYM

ÜNİVERSİTE KAÇ TERCİH YAPILMALI?

Adaylar üniversite tercihi için 24 farklı tercih yapma imkanına sahip. Uzmanlar tarafından bu tercih hakkının sonuna kadar kullanılmasını tavsiye etmekte.