ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18- 19 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı. YKS Üniversite taban puanları açıklandı mı ve YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversite taban puanları açıklandı mı? TYT puana göre mi tercih yapılmalı? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi. Üniversite taban puanlarına yönelik henüz bir açıklama bulunmuyor.

TYT PUANA GÖRE Mİ TERCİH YAPILMALI?

Tercih sıralaması yapılırken puandan ziyade sıralamaya göre tercihler yapılmalı. Türkiye başarı sırasını göz önünde tutularak tercih yapılmalı. Bir önceki yıl başarı sıralaması size yardımcı olabilir.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Ancak henüz YKS tercih kılavuzu yayınlanmadı.