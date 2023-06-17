ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'da YKS sınavı gerçekleştiriliyor ve sınavın ilk oturumunun tamamlanmasının ardından Üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu araştırılıyor. Peki, Üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı sonucu hangi tarihte açıklanacak, sonuçlar ne zaman belli olacak?

Öğrencilerin üniversite tercihleri ve gelecekleri üzerinde büyük etkisi olan bu sınavın sonuçları, büyük önem arz etmesi sebebiyle " Üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? " olarak araştırılmakta. Sınavın ilk oturumuna katılan adaylar, heyecanla Üniversite sınavı sonuçlarına dair araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı sonucu hangi tarihte açıklanacak, sonuçlar ne zaman belli olacak?

ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM yetkilileri tarafından yapılan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçları adaylara 20 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Temmuz ayının başında gerçekleştirilen sınavlar, Türkçe-Yabancı Dil Testi ( Tyt ), Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç aşamada tamamlanacak. TYT sınavı 17 Haziran'da, AYT ve YDT sınavları ise 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. ÖSYM, sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından, adayların sonuçlarına erişebileceği tarihi 20 Temmuz olarak belirlemiştir.

PAZAR GÜNÜ TYT Mİ AYT Mİ YAPILACAK?

ÖSYM'nin tarafından açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. İlk oturum TYT sınavı olarak 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek. Bu bölümde toplamda 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek.