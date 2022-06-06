Üniversite sınavı ne zaman? YKS sınavı saat kaçta 2022? YKS sınav yeri ne zaman belli olacak 2022? YKS hangi okulda gireceğimi nasıl öğrenebilirim? - Haberler

ÖSYM tarafından her yıl yapılan üniversite sınavı YKS bu yıl ne zaman olacağı merak ediliyor. Üniversite sınavı ne zaman ve YKS sınav yeri ne zaman belli olacak 2022 sorularına yanıt arayan adaylar, YKS hangi okulda gireceğimi nasıl öğrenebilirim diye araştırıyor. Üniversite sınavı ne zaman? YKS sınav yeri ne zaman belli olacak 2022? YKS hangi okulda gireceğimi nasıl öğrenebilirim? YKS sınavı saat kaçta 2022? Detaylar haberimizdedir…

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

2022- Tyt : 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

2022- Ayt : 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

2022-YDT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

YKS SINAV YERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2022?

2022 YKS giriş yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yapılan YKS sınav yerleri hakkında bir duyuru yoktur. Ancak sınav tarihine 1- 2 hafta kala duyuru yapılmaktadır. YKS sınav giriş yerleri Haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

YKS HANGİ OKULDA GİRECEĞİMİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Üniversite sınav yerini öğrenmek isteyen adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ girip YKS'ye hangi okulda gireceğini bulabilirler.

YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Sınava girecek olan adaylara kalem, silgi, kalemtraş, şeker ve peçete verilmektedir. Adaylar kalem, silgi, kalemtraş, şeker ve peçeteyle birlikte sınava giremez.

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