Hayalindeki mesleğe kavuşmak için gerekli eğitimi almak isteyen öğrenciler ilgile bölümleri tercih etmek için öncelikle YKS engelini aşamaları gerekiyor. Peki, Üniversite sınavı ne zaman? YKS bu hafta mı?

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının 20 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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