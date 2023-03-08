Meydana gelen depremler ve seçim nedeni ile Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? merak ediliyordu. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Peki, Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Üniversite sınavı tarihi belli oldu! Üniversite sınavı hangi tarihte yapılacak?

Adıyaman'da YKS yapılacak mı, yapılmayacak mı? Adıyaman'da YKS sınavı olacak mı?

Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? Sorusu birçok kişi tarafından araştırılıyor ve bir süredir gündemde yer alıyordu. Depremden etkilenen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak. Peki, Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2023 Üniversite sınavı tarihi belli oldu! Üniversite sınavı hangi tarihte yapılacak?

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

DEPREMZEDELER SINAV ÜCRETİ ÖDEYECEK Mİ?

ÖSYM'den yapılacak açıklamada, "2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak." denildi.

ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.