Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 17-18 Haziran tarihinde üniversite sınavına giren öğrencilerin gözleri ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine çevrildi. Peki, Üniversite sınavı ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2023? Üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olur?

Üniversite sınavının açıklanmasına az bir süre kaldı. Öğrencilerdeki heyecanlı bekleyiş sürüyor. 17 Haziran'da TYT, 18 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavlarına giren öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, Üniversite sınavı ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2023? Üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olur?

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı. Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

YKS TERCİH NASIL YAPILIR? YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının ilan edildiği "sonuc.osym.gov.tr" adresinden sonra tercih süreci başlayacak. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihini 2023 takvimiyle duyurdu. Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM tarafından hazırlanan aday işlemlerinin gerçekleştirildiği sistemde, üniversite tercihi yapacak adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercihlerini oluşturacak ve ÖSYM'ye iletecektir. Tercihlerin tamamlanabilmesi için adayların sisteme giriş yapmasının ardından tercih listelerini oluşturup onaylamaları gerekmektedir. Böylece üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusu da açıklığa kavuşmuş olur. Her yıl başarıyla üniversite sınavını geçen ve tercih hakkı kazanan adaylara ÖSYM tarafından 24 tercih yapma imkanı verilmektedir. Üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusunun yanıtı, tercih dönemi öncesinde ÖSYM'nin web sitesinde yayınlanan tercih kılavuzuyla adaylara sunulmaktadır. Bu nedenle tercih yapacak her adayın bu kılavuzu inceleyerek tercihlerini yapması gerekmektedir.