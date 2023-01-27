Yeni yılın başlaması ile birlikte 2023 yılı sınav takvimi ve Üniversite sınavı ne zaman? Oldukça merak ediliyor. Özellikle YKS sınavına katılacak olan adaylar tarafından Üniversite sınavı ne zaman? Sorusu merak konusu haline geliyor. Peki, Üniversite sınavı ne zaman? 2023 YKS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Üniversite sınavı ne zaman? Sorusu, Üniversiteye geçmek için gerçekleştirilecek olan sınavın hangi tarihlerde yapılacağını merak eden sınav adayları tarafından arama motorları üzerinde araştırılmakta. 2023 yılında gerçekleştirilecek olan sınava dair birçok detay internet üzerinde araştırılmakta.Peki, Üniversite sınavı ne zaman? 2023 YKS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 yılı sınav takvimi ile birlikte adaylar tarafından merak edilmekte olan Üniversite sınavı ne zaman? Sorusu yanıt buldu. Yayınlanan takvime göre YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 18 Haziran'da uygulanacağı belirtilmişti. Seçim tarihleri nedeniyle YKS sınavında henüz bir tarih değişikliği açıklanmadı.

2022 YKS NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

2022 (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı 18 – 19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Bu nedenle 2023 yılında gerçekleştirilecek olan sınavın bu tarih dilimine yakın bir zamanda gerçekleştirilmesi tahmin ediliyor.