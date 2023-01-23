Üniversite sınavına katılacak olan adayların gündeminde yer almakta olan Üniversite sınavı ne zaman? Sorusu merak konusu oluyor ve 2023 YKS başvuru ve sınav tarihi araştırılıyor. Peki, Üniversite sınavı ne zaman? 2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2023 YKS başvuru ve sınav tarihi!

Üniversite sınavı ne zaman? Sorusu, 2023 YKS başvuru ve sınav tarihini araştırmakta olan ve bu yıl sınava katılım sağlayacak olan adayların merak ettiği konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavın, 2023 yılı içerisinde hangi tarihte gerçekleştirileceği merak ediliyor. Yayınlanan takvimde yaşanan sorunlar nedeniyle sınav tarihlerinde daha öncesinde değişikliğe gidilmişti. Peki, Üniversite sınavı ne zaman? 2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak? 2023 YKS başvuru ve sınav tarihi!

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

YKS sınavı, seçim tarihleri ile aynı güne denk gelmesi nedeniyle daha öncesinde sınav tarihi konusunda bir çalışma yapılmıştı fakat seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak açıklanmasıyla birlikte sınavın takvimde yer alan 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

2023 ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olan sınava katılacak olan adaylar, 2023 yılı için başvuru tarihlerini de araştırıyor. ÖSYM'den tarafından gerçekleştirilen açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanılmıştı. Ayrıca 2023 yılı için başvuruların şubat ayının ilk haftasında alınmaya başlaması öngörülüyor.