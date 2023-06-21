Geçtiğimiz gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavına dönük sarf ettiği sözler çok konuşulmuştu. Milyonlarca öğrenciyi heyecanlandıran sözler sarf eden Bahçeli'nin ifadeleri olay oldu. Peki, Üniversite sınavı kalkacak mı? YKS kalkacak mı, kalkıyor mu? Üniversite sınavı kaldırılacak mı 2023? 2024 üniversite sınavı yapılmayacak mı? 2024 yılında üniversite sınavı nasıl olacak?

Yks'ye giren milyonlarca aday üniversite sınavı kalkacak mı? Sorusunu soruyor. Peki, Üniversite sınavı kalkacak mı? YKS kalkacak mı, kalkıyor mu? Üniversite sınavı kaldırılacak mı 2023? 2024 üniversite sınavı yapılmayacak mı? 2024 yılında üniversite sınavı nasıl olacak? İşte detaylar…

ÜNİVERSİTE SINAVI KALKACAK MI? YKS KALKACAK MI, KALKIYOR MU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Üniversite sınavı ( YKS ) ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullanan Bahçeli öğrencilerde merak uyandırdı.Milyonlarca öğrenciyi heyecanlandıran bir açıklama yapan Bahçeli, "Sınavlar gelip geçer, kaldı ki hayat gelip gidiyor. Ülkemizde 19 milyonu temel öğrenimde, 8 milyon da yüksek öğrenimde olmak üzere 27 milyon öğrenci vardır. Pek çok ülkenin nüfusundan fazladır bu sayı. Gayret gençlerimizden himmet de aile, öğretmen ve siyasi sorumluluk taşıyan bizlerin görevidir. Zamanın ruhu neyi işaret ederse etsin, endüstri devrimlerinin derecesi ne olursa olsun sahip olduğumuz beşeri Türk gençliğidir. Sapkın akımlarla başa çıkabilmenin ana cephesi Türk gençliğidir. Biz gençliği sınavlarla bulmadık bu yolda da kaybetmeyeceğiz. Ümit ediyorum ki geniş bir mutabakat sağlayarak üniversite sınavını kaldıracağımız günler uzak değildir." ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE SINAVI KALKAR MI?

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavına yönelik açıklamaları çok tartışıldı. Öğrencileri meraklandıran haber sonrası gözler yetkili mercilere çevrildi. Ancak yetkili kurumlardan üniversite sınavının kaldırılacağını dönük bir açıklama gelmedi.

2024 ÜNİVERSİTE SINAVI YAPILMAYACAK MI?

YKS sınavı için geçmiş yıllar göz önünde bulundurulduğunda 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tahmini olarak 22-23 Haziran 2024 tarihlerinde yapılması beklenmektedir. Ancak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) henüz bir açıklama yapmamıştır. Bu sebeple 2024 YKS başvuru tarihi şuan için bilinmemektedir.