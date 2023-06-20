MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bahçeli'nin öğrencileri yakından ilgilendiren bir çıkışta da bulunması ardından Üniversite sınavı kalkacak mı 2023? Üniversite sınavı kalktı mı 2023? Üniversite sınavı kalkıyor mu? YKS kalkacak mı, kalkıyor mu? soruları gündeme geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Üniversite sınavı ( Yks ) ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullanan Bahçeli öğrencilerde merak uyandırdı. Peki, Üniversite sınavı kalkacak mı 2023? Üniversite sınavı kalktı mı 2023? Üniversite sınavı kalkıyor mu? YKS kalkacak mı, kalkıyor mu? İşte detaylar…

ÜNİVERSİTE SINAVI KALKACAK MI 2023?

Milyonlarca öğrenciyi heyecanlandıran bir açıklama yapan Bahçeli, "Sınavlar gelip geçer, kaldı ki hayat gelip gidiyor. Ülkemizde 19 milyonu temel öğrenimde, 8 milyon da yüksek öğrenimde olmak üzere 27 milyon öğrenci vardır. Pek çok ülkenin nüfusundan fazladır bu sayı. Gayret gençlerimizden himmet de aile, öğretmen ve siyasi sorumluluk taşıyan bizlerin görevidir. Zamanın ruhu neyi işaret ederse etsin, endüstri devrimlerinin derecesi ne olursa olsun sahip olduğumuz beşeri Türk gençliğidir. Sapkın akımlarla başa çıkabilmenin ana cephesi Türk gençliğidir. Biz gençliği sınavlarla bulmadık bu yolda da kaybetmeyeceğiz. Ümit ediyorum ki geniş bir mutabakat sağlayarak üniversite sınavını kaldıracağımız günler uzak değildir." ifadelerini kullandı.

YKS KALKIYOR MU?

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavına yönelik açıklamaları çok tartışıldı. Öğrencileri meraklandıran haber sonrası gözler yetkili mercilere çevrildi. Ancak yetkili kurumlardan üniversite sınavının kaldırılacağını dönük bir açıklama gelmedi.

ÜNİVERSİTE SINAVI KALKTI MI? YKS KALKTI MI?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavıyla ilgili açıklamaları büyük yankı uyandırdı ve geniş bir tartışma başladı. Bu haber öğrenciler arasında merak uyandırdı ve dikkatler yetkili makamlara çevrildi. Ancak, resmi yetkililerden üniversite sınavının kaldırılacağına dair bir açıklama yapılmadı.