Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Üniversite sınavı ertelendi mi? Sorusu merak edildi. Bu yıl sınava katılacak olan birçok kişi Üniversite sınavı ertelendi mi? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Üniversite sınavı ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? YKS Sınavı tarihi ne zaman?

Üniversite sınavı ertelendi mi? Sorusu, bu yıl üniversite sınavına katılacak olan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Türkiye genelinde 10 ilde etkisini gösteren depremler nedeniyle birçok öğrencinin gündeminde Üniversite sınavı ertelendi mi? Sorusu yer alıyor. Peki, Üniversite sınavı ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? YKS Sınavı tarihi ne zaman?

ÜNİVERSİTE SINAVI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM başkanlığından YKS sınavının hangi tarihe erteleneceğine dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Sınav takvimine dair açıklamalarda bulunan ÖSYM'nin ilerleyen günlerde açıklayacağı yeni karar ile birlikte YKS tarihlerinin güncelleneceği öngörülmekte. Yapılacak olan yeni duyurular ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ UZATILDI MI?

ÖSYM başkanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." İfadelerine yer verildi. Buna göre ilerleyen günlerde yapılacak olan açıklama ile birlikte YKS başvuru tarihleri de kesinleşecektir.