Türkiye genelinde 10 ilde etkisini gösteren depremlerin ve seçim nedeniyle Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? Sorusu oldukça merak edildi. Peki, Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? Üniversite sınavı başvuruları hangi tarihte yapılacak? YKS başvuru tarihi!

Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana gelmesi ile birlikte araştırılmaya devam ediliyor. Daha öncesinde seçim tarihi nedeniyle merak edilmekte olan Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? Sorusu, tekrar gündeme geliyor. Peki, Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? Üniversite sınavı başvuruları hangi tarihte yapılacak? YKS başvuru tarihi!

ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM başkanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre sınav başvuruları için herhangi bir tarih belirtilmedi. Yapılan açıklama ise şu şekilde oldu.

"Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." İfadelerine yer verildi. Buna göre ilerleyen günlerde yapılacak olan açıklama ile birlikte Üniversite sınavı başvuru tarihleri de kesinleşecektir.