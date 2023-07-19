ÜNİVERSİTE SINAVI AÇIKLANDI mı? | YKS (TYT-AYT) sonuçları açıklandı mı? 19 Temmuz Üniversite sınavı sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman?

Ülkemizde milyonlarca genç, geleceğe yönelik büyük umutlar ve heyecanlarla girdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarını merakla bekliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS'ye katılan 3,5 milyondan fazla adayın gözü kulağı, sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları erken açıklanır mı? ÜNİVERSİTE SINAVI AÇIKLANDI mı? YKS (TYT-AYT) sonuçları açıklandı mı? 19 Temmuz Üniversite sınavı sonuçları açıklandı mı?

2023 YKS sınav sonuçları, 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı heyecanla bekleniyor. Öğrenciler, YKS sonuçlarının açıklanma tarihini merak ediyor. Üniversite giriş sınavı, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşuyordu. Sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklansa da öğrenciler erken bir açıklama bekliyor. Peki, 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları erken açıklanır mı? ÜNİVERSİTE SINAVI AÇIKLANDI mı? YKS (TYT-AYT) sonuçları açıklandı mı? 19 Temmuz Üniversite sınavı sonuçları açıklandı mı? Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

ÜNİVERSİTE SINAVI AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS Sınav sonuçları araştırılıyor. ÖSYM'nin takvimine göre 20 Temmuz'da açıklanacak olan sınavla ilgili henüz bir gelişme yok. Ancak sınavın 20 Temmuz günü açıklanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. ÖSYM daha önce sonuçları daha erken duyurduğu için öğrenciler haftanın başından beri araştırma yapıyor. Henüz sonuçların ÖSYM tarafından yayımlanacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Mevcut verilere göre, sonuçların 20 Temmuz'da erişime açılması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Üniversite adayları, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresindeki internet sitesinden 2023 YKS sonuçlarını sorgulayabilirler.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih süreci henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Ancak tercih sürecinin, "sonuc.osym.gov.tr" adresindeki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacağı bekleniyor.

YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) toplam 3.527.463 aday başvuruda bulundu.