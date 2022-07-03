Üniversite sınavı açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak? - Haberler

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Üniversite sınavı açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak?

Haberler.com - Gündem
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Üniversite sınavı açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı'na giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adayların katıldığı DGS ne zaman açıklanacak? Detayları haberimizde…

3 Temmuz Pazar günü 10.15'te sayısal ve sözel bölümden oluşan Dikey Geçiş Sınavı'na giren adaylar, DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, Üniversite sınavı açıklandı mı? DGS ne zaman açıklanacak? Merakla beklenen soruya ÖSYM'den açıklama geldi.

DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yaptığı açıklama ile beraber DGS sonuçlarının 12 Ağustos tarihinde açıklanacağı bildirildi. Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ÖSYM bilgileri ile giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilir.

DGS TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u yayınlandı. DGS soruları ve cevap anahtarına ulaşmak için buraya tıklayınız. (Reklam engelleyicinizi kapattığınızdan emin olunuz.)

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gündem

Ösym Dgs Gündem Güncel Haberler

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