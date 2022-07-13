Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022!

Hafta sonu YKS oturumları yapıldı ve adaylar sınav sonuçlarını beklemeye geçti. Sınav sonuçlarını heyecanla beklemeye geçen adaylar Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını merak etti.

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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