Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022!

18-19 Haziran günlerinde YKS oturumları gerçekleştirildi. Adaylar ve aileleri heyecanlı süreci atlatırken şimdi de sınav sonucu heyecanı sardı. Peki, Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022!

Hafta sonu YKS oturumları yapıldı ve adaylar sınav sonuçlarını beklemeye geçti. Sınav sonuçlarını heyecanla beklemeye geçen adaylar Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını merak etti.

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022!

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022!

İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Haberler.com - Gündem

Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title