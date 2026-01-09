Üniversite öğrencisi kız "Beni çarşıya bırak" dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu
Erzincan'da üniversite öğrencisi bir genç kızın, bir motorcudan çarşıya kadar bırakmasını rica etmesi ilginç bir diyaloga sahne oldu. Motorcunun "Soğuk bacım, kafayı mı yedin?" cevabı sosyal medyada kısa sürede yayılıp gündem oldu.
- Erzincan'da bir üniversite öğrencisi, çarşıya gitmek için bir motorcudan kendisini bırakmasını istedi.
- Motorcu, havanın soğuk olduğunu gerekçe göstererek 'Soğuk bacım, kafayı mı yedin?' diyerek bu isteği reddetti.
- İkili arasındaki diyalog sosyal medyada viral oldu ve çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.
Erzincan'da bir üniversite öğrencisi genç kız, çarşıya gitmek için bir motorcudan kendisini bırakmasını rica etti. Ancak motorcunun verdiği cevap, genç kızda kısa süreli şaşkınlık yaşattı.
"SOĞUK BACIM, KAFAYI MI YEDİN?"
Genç kızın "Beni çarşıya kadar bırakır mısın?" sorusuna motorcu "Hayır" yanıtını verdi. Genç kızın "Neden?" diye sorması üzerine ise motorcu, havanın soğuk olduğunu gerekçe göstererek "Soğuk bacım, kafayı mı yedin?" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
İkilinin diyaloğu kısa sürede sosyal medyada yayılırken, görüntüler çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.