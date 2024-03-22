Üniversite öğrencilerinin Yaşlı Bakım Haftası için hazırladıkları video beğeni topladı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü öğrencilerinin Yaşlı Bakım Haftası'nı işaret diliyle kutladıkları video beğeni topladı.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Bölümü öğrencileri tarafından 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlı Bakım Haftası kutlaması için işaret diliyle hazırlanan video sosyal medyada ilgi çekti. İşaret Dili Eğitmeni Fatma Turan Karadeniz ve Gümüşhane Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilen eğitimlerin ardından hazırlanan videoda işaret diliyle yaşlıların günü kutlanırken, yaşlılara değer verilmesi gerektiği mesajı da verildi.

"Bugün genç olabiliriz ama yarın yaşlı olacağımızı asla unutmamamız lazım"

Öğrencilerin konu ile ilgili çok istekli davranmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim veren İşaret Dili Eğitmeni Fatma Turan Karadeniz, "18-24 Mart tarihleri Yaşlı Bakım Haftası olarak kutlanıyor, aslında kutlanmak değil de yaşlılarımızı hatırlamak, onları mutlu edebileceğimiz aktivitelerle dolu bir hafta. Bunun için biz Öğretim Görevlisi arkadaşımız Hatice Oğuzhan ile birlikte bir çalışma yapmaya karar verdik, kendisi bize destek oldu. Bu konuda bir video çektik ve gerçekten sosyal medyada paylaşıldı, beğenildi herkesin dikkatini çekti. Bu öğrencilerimizle de alakalı biraz da onlar da çok istekli davranınca böyle bir çalışma yaptık. Bugün genç olabiliriz ama yarın yaşlı olacağımızı asla unutmamamız lazım. Biz nasıl davranırsak bize de öyle davranılır, yaşlılarımıza sahip çıkıp onlara iyi davranmamız gerekiyor" dedi.

"Yaşlılarımızın yüzünü biraz olsun güldürebilmek istedik"

Hazırladıkları video hakkında konuşan Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Bölümü öğrencisi Nalan Ural, "Yaşlı Bakım Haftası'na dikkat çekmek ve yaşlılarımızın yüzünü biraz olsun güldürebilmek için bir video çektik arkadaşlarımızla birlikte. İşaret diliyle bir program hazırladık. Yaşlılarımıza sahip çıkalım, hepsi birer çiçektir ve hepsini sulamamız gerekiyor" diye konuştu.