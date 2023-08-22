Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları! Vergisiz alınabilecek telefonlar hangileri?

Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon kullanma şartları açıklandı. Bu hakkı kullanabilmek için belirli kriterlere uymak gerekiyor. Öğrencilerin bu haktan faydalanabilmeleri için gerekli şartlar ve detaylar duyuruldu. İşte, vergisiz telefon şartları!

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus KDV ve ÖTV'siz bilgisayar ve telefon satışı vaadi gündeme geldi. Üniversite öğrencileri vergisiz bir şekilde telefon almak için gereken şartlar araştırılmaktadır. Vergisiz alınabilecek telefonlar hangileri merak konusu oldu. Peki, Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları neler? Vergisiz alınabilecek telefonlar hangileri? Detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR SATIŞ ŞARTLARI NELER?

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak.

Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI NE KADAR?

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla; yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve yüzde 18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 olarak değişebiliyor.