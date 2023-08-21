Son günlerde gündeme gelen öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar hakkında detaylar araştırılıyor. Hangi markalarda geçerli olduğu ve ne zaman başladığı ise merak edildi. Peki, Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları nedir? Vergisiz telefon ne zaman başlıyor, hangi telefonlarda geçerli?

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması kabine toplantısında masaya yatırılacak. Gündemde ise Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon şartları nedir? Vergisiz telefon ne zaman başlıyor, hangi telefonlarda geçerli? soruları araştırılıyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NEDİR?

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI NE KADAR?

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla; yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve yüzde 18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 olarak değişebiliyor.

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak. Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik eşyalardaki vergi indirimi için hükümet nezdinde yapılabilecekler ele alınacak.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI KABİNE TOPLANTISI'NDA KONUŞULACAK MI?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'daki temaslarının ardından bugün Kabine toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantıda enflasyonla mücadele, memurların maaş artışları ile ilgili toplu görüşme sürecinin yanı sıra dış gelişmeler de ele alınacak. Öte yandan AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak.