Üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet verildi mi? NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere 1 defaya mahsus vergisiz telefon satışı yapılacağını ve 12 boyunca ücretsiz 10 GB internet tanımlanacağını söylemişti. Peki, Üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet verilmeye başlandı mı?

Üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet verildi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere 1 defaya mahsus vergisiz telefon satışı yapılacağını ve 12 boyunca ücretsiz 10 GB internet tanımlanacağını söylemişti. Peki, Üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet verilmeye başlandı mı? Detaylar...

ÜCRETSİZ 10 GB İNTERNET VERİLMEYE BAŞLANDI MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversiteli gençlere tanımlanacak aylık 10 GB ücretsiz internet hizmetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Operatörlerle görüşmelerin tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Gençlere ücretsiz internet bu ay başlar" dedi.

MİLYONLARCA ÖĞRENCİ YARARLANACAK

Bakan Uraloğlu, "3,6 milyon öğrenciyi kapsayacak bir proje. Operatörlerle görüşmeler tamamlandı. Proje hazır. Gençlere ücretsiz internet bu ay başlar." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine'nin ardından yaptığı açıklamada, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz. Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ücretsiz internet uygulamasıyla ilgili de, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." açıklamasında bulundu.