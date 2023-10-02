Üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet verildi mi? NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere 1 defaya mahsus vergisiz telefon satışı yapılacağını ve 12 boyunca ücretsiz 10 GB internet tanımlanacağını söylemişti. Peki, Üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet verilmeye başlandı mı?
Üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet verildi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere 1 defaya mahsus vergisiz telefon satışı yapılacağını ve 12 boyunca ücretsiz 10 GB internet tanımlanacağını söylemişti. Peki, Üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet verilmeye başlandı mı? Detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversiteli gençlere tanımlanacak aylık 10 GB ücretsiz internet hizmetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Operatörlerle görüşmelerin tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, "Gençlere ücretsiz internet bu ay başlar" dedi.
Bakan Uraloğlu, "3,6 milyon öğrenciyi kapsayacak bir proje. Operatörlerle görüşmeler tamamlandı. Proje hazır. Gençlere ücretsiz internet bu ay başlar." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine'nin ardından yaptığı açıklamada, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz. Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, ücretsiz internet uygulamasıyla ilgili de, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." açıklamasında bulundu.