Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere internet müjdesinin ardından "Üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet nasıl alınır" sorusu gündeme taşındı. Peki, ücretsiz 10 GB internet nasıl alınır?

Üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet nasıl alınır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere internet müjdesinin ardından "Üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet nasıl alınır" sorusu gündeme taşındı. Peki, ücretsiz 10 GB internet nasıl alınır? Detaylar!

ÜCRETSİZ 10 GB İNTERNET NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası üniversiteli gençlere verdiği aylık 10 GB ücretsiz internet desteğinin detayları ortaya çıktı. Buna göre, öğrenciler ekim ayı içerisinde ücretsiz internetlerini kullanmaya başlayacak. Hattı kendi üstüne olmayanlar uygulamadan yararlanamayacak. Master, yüksek lisans ve açık öğretim öğrencileri kapsam dışında tutulacak.

ÜCRETSİZ 10 GB İNTERNET NE ZAMAN VERİLECEK?

TRT Haber'in aktardığına göre, 10 GB internet kotasının maliyeti operatörler tarafından değil, devlet tarafından karşılanacak. Öğrenciler, ekim ayı içerisinde 10 GB interneti kullanmaya başlayacak.

ÜCRETSİZ 10 GB İNTERNET HANGİ HATLARA VERİLECEK?

Bir öğrenci ya da gencin kendi üzerine tanımlanmış hattı yok ise ücretsiz internet paketini kullanamayacak. Dolayısıyla suiistimal ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BTK ve operatörler arasındaki görüşmeler devam ediyor.

ÜCRETSİZ 10 GB İNTERNET KİMLERE VERİLECEK?

Düzenleme, şu an için master, yüksek lisans ve açık öğretimi kapsamıyor. Kapsamın genişletilip daraltılmasıyla kararı Hazine ve Maliye Bakanlığı verecek.