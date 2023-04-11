Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Üniversite öğrencilerine yönelik müjde açıklayan Erdoğan, 10 GB ücretsiz internet verileceğini açıkladı. Peki, Üniversite öğrencilerine 10 GB ücretsiz internet mi verilecek? 10 GB ücretsiz internet nasıl alınır, nasıl kullanılır?

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Üniversite öğrencilerine 10 GB ücretsiz internet mi verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Üniversite öğrencilerine yönelik müjde açıklayan Erdoğan, 10 GB ücretsiz internet verileceğini açıkladı. Peki, Üniversite öğrencilerine 10 GB ücretsiz internet mi verilecek? 10 GB ücretsiz internet nasıl alınır, nasıl kullanılır? Detaylar...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 10 GB İNTERNET

Eşi Emine Erdoğan ile salondakileri selamlayan Erdoğan, yaptığı konuşmada "Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayarda vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." dedi.