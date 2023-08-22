Üniversite kazanamayan öğrenciler ne yapacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ek tercih ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Peki, Üniversite kazanamayan öğrenciler ne yapacak? 2023 Ek tercih ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Geçtiğimiz gün üniversite tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kazanamayan öğrencilerin izleyeceği yol merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından üniversite ek tercih işlemleri araştırılmaktadır. Peki, Üniversite kazanamayan öğrenciler ne yapacak? 2023 Ek tercih ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTE KAZANAMAYAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt süreci başladı. Kayıt işlemleri sona erdikten sonra boş kontenjanlar erişime açılacaktır. Üniversite kazanamayan öğrenciler ek tercih başvurusunda bulunarak boş kontenjanlardan üniversite kazanma olasılığını elde edeceklerdir.

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen adaylar, okula elektronik kaydını 28-30 Ağustos 2023 tarihlerinde yapacak. Ek tercihler 1 Eylül tarihinden itibaren başlayacaktır.

ÜNİVERSİTE YÜZ YÜZE KAYIT ZORUNLU MU?

Üniversite kayıt hakkı kazanan öğrenciler yüz yüze kayıt yaptırmaya gerek kalmadan internet üzerinden E-Kayıt yaptırarak üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.