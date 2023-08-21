Üniversite Kayıtları Öncesinde Barınma Telaşı Başladı

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Kayıtların 28 Ağustos'ta başlayacak olması ile gerek yurt gerekse de kiralık daire ihtiyacı hat safhaya çıkacak. Yeterli arzın olmadığı şehirlerimizde aileler için en büyük yük kira olacak" dedi.

Milyonlarca öğrencinin beklediği üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. 28 Ağustos'ta başlayacak kayıtlar öncesinde öğrenciler için ise barınma telaşı başladı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre adayların yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Örgün yükseköğretim programlarının lisans ve ön lisans yerleşen aday sayılarını incelediğimizde, toplamda 898 bin 24 adayın yerleştiğini görüyoruz. Mevcut sayılara baktığımız da ise Türkiye'deki 208 yükseköğretim kurumunda 6 milyon 950 bin 142 öğrenci bulunuyor. Kayıtların 28 Ağustos'ta başlayacak olması ile gerek yurt gerekse de kiralık daire ihtiyacı hat safhaya çıkacak. Yeterli arzın olmadığı şehirlerimizde aileler için en büyük yük kira olacak" dedi.

Yurt kapasitesine değinen Özelmacıklı, "Geçen yılki rakamlara göre ülkemizde 800 yurtta, 850 bin öğrenci barınıyor. Lakin deprem sonrasında da kullanılan yurtların bazılarında depremzede vatandaşlarımız barınmaya devam ediyor. Ayrıca özel öğrenci yurtlarının sayısı ise 4 bin 692 olup, yaklaşık 463 bin 365 yatak kapasitesine sahip. Bu rakamlara göre yetersiz yurt kapasitesi nedeniyle öğrencilerin bir bölümü ev kiralamak durumunda kalıyor" şeklinde konuştu.

Özelmacıklı, "Konut arzının yetersizliği, deprem, kentsel dönüşüm, evlenme ve boşanma sayılarındaki artışlar ile kiralık daire zaten bulunamaz durumda. Bu nedenle kendi şehirleri dışında öğrenim görecek birçok öğrenci için barınma en önemli sorun haline gelecek. Hatta bazı veliler kiralık daire bulunmaması nedeniyle, satılık daire almayı düşünüyor. Bu durum hem yüksek kira ödememesine hem de yatırım olarak görülüyor" dedi.

"Boş ofisler yurt olmalı"

Öğrencilerin de temel ihtiyacı olan barınma ihtiyaçlarının çözümüne yönelik öneriler de bulunan Özelmacıklı "Gerek KYK gerekse de özel yurtlar için kapasite artışları sağlanmalı. Özel yurtlara ek teşvikler sağlanmalı. Boş ticari binaların özel yurt olarak kullanılmasına imkan getirilmeli. Özel üniversiteler de öğrenci sayılarının belli oranlarında yurt alanları oluşturmalı. Zemin kat boş binlerce işyeri kiraya verme şartı ile gerekirse konuta dönüştürülebilmeli" dedi. - İSTANBUL