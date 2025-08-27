Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2025 üniversite kayıtları nasıl yapılır?

Yükseköğretim programlarına yerleşen adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından belirlenen tarihlerde üniversite kayıt işlemlerini tamamlamak üzere hazırlıklara başlayacak. Bu süreçle birlikte, "Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?", "Kayıt işlemleri nasıl yapılacak?" ve "Kayıt için hangi belgeler gerekiyor?" gibi sorular adaylar arasında yoğun şekilde araştırılmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yks sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu süre zarfında adaylar, yerleştirildikleri üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerine başvurarak gerekli evrakları teslim edecek ve kayıtlarını tamamlayacaklardır. Kayıt döneminin başlamasıyla birlikte, adayların belgelerini eksiksiz hazırlamaları ve üniversitelerin duyurularını dikkatle takip etmeleri önem taşımaktadır.

ELEKTRONİK ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Elektronik kayıt işlemleri, 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu süreçte adaylar, üniversitelerin sunduğu online kayıt sistemleri aracılığıyla belgelerini dijital ortamda teslim edebilecek ve kayıtlarını tamamlayabileceklerdir. Elektronik kayıt imkanı, adaylara zaman ve mekan açısından esneklik sağlarken, işlemlerin daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasına olanak tanımaktadır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan alınan diplomanın aslı veya onaylı bir örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi. Yükseköğretim kurumuna kayıt sırasında, adayın YÖKSİS veri tabanında başka bir üniversitede kayıtlı olduğu tespit edilirse ve aday aynı düzeyde örgün eğitim programına kayıt yaptırmazsa, diplomanın aslını ibraz etmese bile kayıt yapılacak; daha sonra önceki kayıt bilgisi ilgili yükseköğretim kurumundan doğrulanacaktır. Ek puanla yerleşen ve diplomasında veya mezuniyet belgesinde alan bilgisi yer almayan adaylar, mezun oldukları okul ve alanı gösteren resmi belgeyi sunmalıdır. (Örneğin, METEM programlarından mezun olanların diplomalarında, okul adı yerine diplomayı düzenleyen merkezin adı yazmaktadır.) Üniversite tarafından talep edilmesi halinde, 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf. Katkı payı veya öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge. Üniversite tarafından kayıt öncesinde ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya onaylı suretleri.

DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER

ile bir yükseköğretim programına yerleşen adayların askerlik durumları, http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden üniversiteler tarafından görüntülenebilecektir.

Askerlikle ilgili sorunları olan adayların askerlik şubelerine; kredi ve burs konularında bilgi almak isteyenlerin ise üniversite rektörlükleri veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların yerleştirme sonuçları (engellilik bilgileri dahil) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 14 Ağustos 2025 tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebildiler. Yükseköğretim programlarına yerleşen adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirmek üzere belirlenen tarihlerde ilgili üniversitelere başvuracaklardır. Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.