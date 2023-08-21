ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR? Üniversite kayıt için gerekli belgeler, evraklar nelerdir?
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Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS sınavı sürecinde artık sona gelindi. Tercihlerini yapan öğrenciler ilgili bölümlere yerleştirildi. Geriye sadece üniversitelere kayıt olma aşaması kaldı. Peki ama üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıt için gerekli belgeler, evraklar nelerdir? İşte detaylar…
Üniversite kaydını gerçekleştirecek olan adaylar hangi belgelerin gerekli olduğunu, Üniversite kaydının nerden, nasıl yapıldığı araştırıyor. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek. Yerleştirmesi yapılan öğrenciler kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, Peki ama üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıt için gerekli belgeler, evraklar nelerdir? İşte detaylar…
Üniversite kayıt işlemlerini internet üzerinden ve yüzyüze olarak gerçekleştirilebiliyor. Adaylar kendi isteklerine bağlı olarak bu iki yöntemden bir tanesini tercih edebilir. YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen adaylar, okula elektronik kaydını 28-30 Ağustos 2023 tarihlerinde yapacak. Üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlayıp 1 Eylül'e kadar devam edecek. Sonuç belgesinde yer alan kampüs adresine birebir giderek kayıt işlemini 1 Eylül'e kadar yapmalısınız.
Adaylar internet üzerinde üniversite kayıtlarını hiçbir belge gerektirmeden kolay bir şekilde tamamlayabilir. https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile kayıt işlemleri yapılmakta.
YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen adaylar, okula elektronik kaydını 28-30 Ağustos 2023 tarihlerinde yapacak. Üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlayıp 1 Eylül'e kadar devam edecek. Adaylar internet üzerinde üniversite kayıtlarını hiçbir belge gerektirmeden kolay bir şekilde tamamlayabilir. https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile kayıt işlemleri internet üzerinden gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;
- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,
- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri,
- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,
- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge.