ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR? Üniversite kayıt için gerekli belgeler, evraklar nelerdir?

Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS sınavı sürecinde artık sona gelindi. Tercihlerini yapan öğrenciler ilgili bölümlere yerleştirildi. Geriye sadece üniversitelere kayıt olma aşaması kaldı. Peki ama üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıt için gerekli belgeler, evraklar nelerdir? İşte detaylar…

Üniversite kaydını gerçekleştirecek olan adaylar hangi belgelerin gerekli olduğunu, Üniversite kaydının nerden, nasıl yapıldığı araştırıyor. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek. Yerleştirmesi yapılan öğrenciler kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, Peki ama üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıt için gerekli belgeler, evraklar nelerdir? İşte detaylar…

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversite kayıt işlemlerini internet üzerinden ve yüzyüze olarak gerçekleştirilebiliyor. Adaylar kendi isteklerine bağlı olarak bu iki yöntemden bir tanesini tercih edebilir. YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen adaylar, okula elektronik kaydını 28-30 Ağustos 2023 tarihlerinde yapacak. Üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlayıp 1 Eylül'e kadar devam edecek. Sonuç belgesinde yer alan kampüs adresine birebir giderek kayıt işlemini 1 Eylül'e kadar yapmalısınız.

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ÜNİVERSİTE KAYDI NEREDEN YAPILIR?

Adaylar internet üzerinde üniversite kayıtlarını hiçbir belge gerektirmeden kolay bir şekilde tamamlayabilir. https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile kayıt işlemleri yapılmakta.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen adaylar, okula elektronik kaydını 28-30 Ağustos 2023 tarihlerinde yapacak. Üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlayıp 1 Eylül'e kadar devam edecek. Adaylar internet üzerinde üniversite kayıtlarını hiçbir belge gerektirmeden kolay bir şekilde tamamlayabilir. https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile kayıt işlemleri internet üzerinden gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;