Üniversite kayıtları başladı mı? Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kayıt sürecine çevrildi. E-kayıt ekranının açılıp açılmadığı, kayıtların başlayıp başlamadığı ve üniversiteye kayıt için hangi belgelerin gerektiği gibi sorular, adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim programlarına yerleşen öğrenciler, kayıt işlemlerini ÖSYM tarafından belirlenen tarihler doğrultusunda gerçekleştirecek. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yks sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için üniversite kayıt süreci 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında, adayların kazandıkları üniversitelere şahsen ya da üniversitelerin belirlediği yöntemlerle kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. E-kayıt sistemini kullanmak isteyen adaylar ise belirlenen tarihler içinde e-Devlet üzerinden işlemlerini yapabilecek. Kayıt süreci boyunca istenen belgelerin eksiksiz hazırlanması ve belirtilen süre içerisinde teslim edilmesi büyük önem taşıyor. Belirtilen tarihler dışında kayıt işlemi yapılmayacak ve hakkını kullanmayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Adayların, belirtilen süre içerisinde kazandıkları üniversitelere başvurarak kayıt işlemlerini tamamlamaları zorunludur. Bu süre içinde başvuru yapmayan ya da kayıt sürecini eksik bırakan adaylar, kayıt haklarını kaybedeceklerdir. E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapan öğrenciler ise üniversitelerinin ilan ettiği belge ve tarihlere göre işlem yapacaklardır. Öte yandan, bir yükseköğretim programına yerleşmiş ancak ortaöğretim mezuniyetini henüz tamamlamamış olan ve bütünleme ya da tek ders sınavına girecek adayların geçici kayıtları da ilgili tarihlerde üniversiteler tarafından yapılacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Diploma veya Mezuniyet Belgesi:

Mezun olunan liseden alınan diplomanın aslı, onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

YÖKSİS Kontrolü Durumunda:

Başka bir üniversitede kaydı olan adayların diploması olmadan da geçici kayıt yapılabilir; bilgi teyidi ilgili kurumdan alınır.

Alan Belgesi (Gerekliyse):

Ek puanla yerleşen ve alanı belgesinde yazmayan adaylardan, mezun olunan okul ve alanı gösteren resmî belge istenebilir.

Fotoğraf:

Üniversite isterse, 12 adet 4,5 x 6 cm boyutlarında vesikalık fotoğraf.

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Belgesi:

Ücretli bölümler için ödemenin yapıldığını gösteren dekont.

Üniversitenin Talep Ettiği Diğer Belgeler:

Kayıt öncesi ilan edilen belgelerin aslı veya onaylı örnekleri.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Yükseköğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlıklar devam ederken, öğrenciler ve veliler üniversitelerin açılış tarihini merak ediyor. Her üniversite, akademik takvimini kendi senato kararıyla belirlese de genel olarak dersler Eylül ayının ikinci veya üçüncü haftasında başlıyor.

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için uyum programları ve oryantasyon haftaları, ders başlangıç tarihinden yaklaşık bir hafta önce düzenlenebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin, kayıtlı oldukları üniversitenin resmî web sitesinden akademik takvim duyurularını takip etmeleri büyük önem taşıyor.