YKS sonuçlarının açıklanması sonrası tercih dönemin girilirken adaylar tercih sonuçları ile beraber kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte, Üniversite kayıt tarihleri 2023-2024!

Temmuz'da 2023 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının sonrası, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde 2 yıllık ve 4 yıllık programların taban puanlarının yer aldığı 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu üniversite adaylarına sunuldu. Peki, Üniversite kayıt tarihleri 2023-2024! Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yerleşen adaylar e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabilecek.

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER(Üniversitelere göre değişkenlik gösterebilir)

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecek.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazıyor)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri