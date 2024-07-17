ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHİ 2024 | Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Üniversite kayıt tarihleri yaklaşırken sınava giren milyonlarca kişi, YKS sonuçlarını 16 Temmuz'da öğrendi. Üniversite kayıtları hangi tarihte ve ne zaman başlayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Üniversite kayıt tarihleri 2024! Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

2024 YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

8-9 Haziran'da yapılan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, sonuçların ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandığını duyurdu. Adaylar, T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlarına erişebildi.

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM'nin YKS tercih kılavuzunu yayınlamasıyla tercih süreci başlayacak. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra kayıt işlemleri yapılabilecek. Konuyla ilgili yeni bilgiler olduğunda haberimize eklenecektir.