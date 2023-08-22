Üniversite kayıt tarihleri için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarını açıklamasıyla birlikte, birçok aday kazandıkları üniversitelerin ilgili bölümlerine kayıt işlemlerine başlayacak. Peki, Üniversite kayıt belgeleri nelerdir? Üniversite kaydına giderken alınması gerekenler nelerdir? İşte detaylar…

Üniversite kayıt işlemleri ve gerekli belgeler hakkında bilgi almak isteyen adaylar için önemli bir süreç başladı. YKS yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından, üniversite kayıt işlemleri 22 Ağustos tarihi itibariyle başladı. Peki, Üniversite kayıt belgeleri nelerdir? Üniversite kaydına giderken alınması gerekenler nelerdir?

ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ NELERDİR?

2023 YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) ÖSYM'nin internet sayfasından alınan sonuç belgesinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

2023 YKS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) Tüm puanları gösteren, puan kartı belgesi) ÖSYM'nin internet sayfasından alınan sonuç belgesinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

Lise diplomasının aslı ile birlikte bir adet fotokopisi veya e-devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi (Lise diplomasını henüz teslim almayanlar için geçici mezuniyet belgesinin aslı gerekmektedir. Daha önce üniversiteye kayıtlı olduğu için lise diploması elinde olmayan öğrenciler, kayıtlı olduğu kurumdan kaydını sildirmeli ve lise diplomasını teslim almalıdır. Henüz liseden mezun olamayan öğrenciler, liselerinden mezun olamadıklarını bildiren belge almalıdır. Kayıt sırasında lise diplomasının aslı görevliler tarafından görüldükten sonra fotokopisi Üniversitede kalacak ve diplomanın aslı öğrenciye iade edilecektir. Lise Diploması elinde olmayan adayların e-devlet sisteminden alınan Lise Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.)



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Nüfus cüzdanının/Kimlik kartının aslı ile birlikte bir adet fotokopisi (Aslı görevlilere ibraz edilecektir.)

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten online alınmaktadır.)

Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf (Fotoğrafların arkasına ad soyad yazılmalıdır.) (Renkli fotokopi geçerli değildir.)

ÜNİVERSİTE KAYDINA GİDERKEN ALINMASI GEREKENLER NELERDİR?

Üniversite kabul şartları değişse de genel olarak her okulun istediği belli başlı evraklar vardır. Kurum özelindeki evrakların haricinde şu evrakları edinmeniz önemlidir:

YKS yerleştirme belgesinin çıktısı

Mezun olduğunuz ortaöğretim kurumundan alınan mezuniyete dair resmî belge veya diploma

Vesikalık fotoğraf (genellikle 12 adet istenir)

Üniversite harcının yattığını gösteren banka dekont veya makbuzu

Üniversite tarafından ilan edilen diğer belgelerin aslı veya okul onaylı suretleri

Bununla birlikte her yıl güncellenen yeni bilgileri de ÖSYM kılavuzlarından takip ederek öğrenebilirsiniz. YKS sonucunda üniversiteye yerleşmeye hak kazanmış kişilerin askerlik durumları üniversite tarafından kamu.turkiye.gov.tr adresinden görüntülenebilir. Yine de herhangi bir sorun olduğunu düşünüyorsanız askerlik şubesine başvurarak detaylı bilgi alabilirsiniz.