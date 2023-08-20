YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tarafından gözler Üniversite kayıtların çevrildi ve kayıt yaptıracak olan kişiler, Üniversite kaydı nasıl yapılır? Sorusunu araştırdı. Peki, Üniversite kaydı nasıl yapılır? Üniversite kaydı nerden, nasıl yapılıyor?

Üniversite kaydını gerçekleştirecek olan adaylar hangi belgelerin gerekli olduğunu, Üniversite kaydının nerden, nasıl yapıldığı araştırıyor. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek. Yerleştirmesi yapılan öğrenciler kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, Üniversite kaydı nasıl yapılır? Üniversite kaydı nerden, nasıl yapılıyor?

ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL YAPILIR?

Üniversite kayıt işlemlerini internet üzerinden ve yüzyüze olarak gerçekleştirilebiliyor. Adaylar kendi isteklerine bağlı olarak bu iki yöntemden bir tanesini tercih edebilir. YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen adaylar, okula elektronik kaydını 28-30 Ağustos 2023 tarihlerinde yapacak. Üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlayıp 1 Eylül'e kadar devam edecek.

ÜNİVERSİTE KAYDI NEREDEN YAPILIR?

Adaylar internet üzerinde üniversite kayıtlarını hiçbir belge gerektirmeden kolay bir şekilde tamamlayabilir. https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile kayıt işlemleri yapılmakta.