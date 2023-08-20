2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Böylece uzun bir süredir merak edilmekte olan bekleyiş son buldu ve ardından Üniversite kayıt dönemi başladı. Peki, Üniversite kaydı için gerekli belgeler nelerdir? Üniversite kaydı yaparken hangi belgeler gerekiyor?

Üniversite kaydı için gerekli belgeler nelerdir? Sorusu, kayıt döneminin gelmesi ile birlikte merak ediliyor ve araştırılıyor. Milyonlarca üniversiteli adayının merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden görebilecek. Yerleştirmesi yapılan öğrenciler kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, Üniversite kaydı için gerekli belgeler nelerdir? Üniversite kaydı yaparken hangi belgeler gerekiyor?

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen adaylar, okula elektronik kaydını 28-30 Ağustos 2023 tarihlerinde yapacak. Üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlayıp 1 Eylül'e kadar devam edecek. Adaylar internet üzerinde üniversite kayıtlarını hiçbir belge gerektirmeden kolay bir şekilde tamamlayabilir. https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile kayıt işlemleri internet üzerinden gerçekleştiriliyor.