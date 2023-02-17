Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilimizde büyük yıkım yaşanmış ve üniversitelerde eğitime uzaktan devam edilmesi kararı alınmıştı. Gelişmeler sonrası Üniversite Hibrit eğitim nedir? Hibrit eğitimde okula gidiliyor mu gibi konular merak edildi.

ÜNİVERSİTE HİBRİT EĞİTİM AÇIKLAMASI NEDİR?

Bugün kameralar karşısına geçen YÖK Başkanı Erol Özvar, son gelişmeleri aktardı. Özvar, "11 ilde yapılan ön incelemeler neticesinde kampüslerimizin çoğunda yıkılan bina olmadığı görüldü. Bununla birlikte az sayıda ağır hasarlı binamız mevcut. Bu dönemde kampüslerimiz önemli rol almışlardır. Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabilir, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneği değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek. Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek." dedi.

"KAYIT DONDURMA KONUSUNDA KOLAYLIKLAR GETİRİLDİ"

Özvar alınan diğer kararları şu şekilde duyurdu:

Depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerimiz ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversiteler ile eşleştirildi. Sütçü İmam Üniversitesi- Gazi Üniversitesi gibi eşleşmeler yapıldı. Depremden etkilenen üniversitelere destekte bulunacaktır.

Özel öğrencilik ile ilgili de kararlar aldık. Uygulama eğitime devam edecek öğrencilerde birinci dereceden yakınlarının bulunduğu illerde eğitim alabilecekler. Eğitim-öğretim ücreti alınmayacak. Öğrencilerimiz ciddi şekilde etkilendi.

Kayıt dondurma konusunda kolaylık getirildi. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi.

Vakıf yüksek öğretim kurumlarımızda birinci dereceden etkilenen öğrencilerin ücretlerinin güz döneminde alınması tavsiye ediliyor.

6 Şubat ve sonrasında final-bütünleme ili sınavlar ile tez sınavları belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Nisan ayı gibi gerekli düzenlemeler gözden geçirilecek. Yüz yüze eğitim seçeneği değerlendirilecek.