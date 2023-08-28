Üniversite harç ücretleri ne zaman yatırılacak? 2023 AUZEF AÖF harç ücretleri son gün ne zaman?

Üniversite öğrencileri tarafından merakla beklenen 2023 harç ücretlerinin son ödeme tarihi hakkında detaylar belli oldu. Üniversite harç ücretlerinin ne zaman yatırılacağı konusu, öğrencilerin gündemindeki önemli konulardan biri. Peki, Üniversite harç ücretleri ne zaman yatırılacak? 2023 harç ücretleri son gün ne zaman? İşte detaylar...

Üniversite harç ücret ödeme tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Harç ücretleri için son gün ne zaman saat kaçta merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı için harç ücretleri araştırılmaktadır. Peki, Üniversite harç ücretleri ne zaman yatırılacak? 2023 harç ücretleri son gün ne zaman? Detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi harç ödeme işlemleri başladı. Güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos Pazartesi günü başlamıştır. 2023-2024 güz yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu AUZEF'in resmi sitesi üzerinden yayınlanmıştır.

HARÇ ÜCRETLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

Harç ücretleri için son gün 1 Eylül Cuma günüdür.