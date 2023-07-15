Üniversite harç ücretleri gündemde yer alan konular arasında bulunuyor ve iddialar nedeniyle birçok vatandaş tarafından Üniversite harç ücretleri geri mi geldi? Sorusu araştırılıyor. Peki, Üniversite harç ücretleri geri mi geldi? Üniversite harç ücreti nedir? Üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL?

Üniversite harç ücretlerine dair sosyal medya üzerinde yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından Üniversite harç ücretleri geri mi geldi? Sorusu merak edildi. Üniversite harç ücreti nedir? Üniversite harç ücretleri ne kadar? Soruları da konu hakkında en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Üniversite harç ücretleri geri mi geldi? Üniversite harç ücreti nedir? Üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL?

ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ GERİ Mİ GELDİ?

Konuya ilişkin olarak Resmi Gazete'de yayımlanan karar aşağıda yer almaktadır. Resmi Gazete'ye göre;

2023-2023 Eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair karar''ın yürürlüğe konulmasına, 2547 sayılı kanunun 46ncı maddesi ile 3843 sayılı kanunun 7nci maddesi gereğince karar verilmiştir.