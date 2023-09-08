Üniversite ek tercihleri gerçekleştirmek isteyen adaylar tarafından konuya ilişkin araştırmalar devam ediyor ve bu kapsamda Üniversite ek tercihleri ne zaman? Sorusu gündeme geliyor. Peki, Üniversite ek tercihleri ne zaman? Üniversite 2. tercihleri hangi tarihte başlıyor, bitiyor 2023?

Üniversite ek tercihleri ne zaman? Sorusu, Üniversite ek tercihleri hakkında araştırmakta yapmakta olan adayların gündeminde yer alıyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih başvuru tarihleri, adayların merakla beklediği ÖSYM duyurularına odaklandı. Boş kalan kontenjanlar ve taban puanları ise YKS ek tercih kılavuzuyla duyurulacak. Peki, Üniversite ek tercihleri ne zaman? Üniversite 2. tercihleri hangi tarihte başlıyor, bitiyor 2023?

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra, ÖSYM tarafından hazırlanan ek tercih kılavuzu adaylarla paylaşılacak. Kılavuzda, üniversitelerin güncel kontenjanları ve taban puanları gibi önemli bilgiler yer alacak. Adaylar, üniversitelerin özel koşullarını ve diğer şartlarını dikkatlice takip ederek ek tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu yıl için Üniversite ek tercihleri tarihi henüz belirtilmedi ve bu nedenle ek tercihlerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu durumu göz önünde bulundurduğumuzda ise Eylül ayının ikinci haftası ek tercihlerin başlaması öngörülmekte.

Adaylar, ek tercihlerde en fazla 24 üniversite tercih etme hakkına sahip olacaklar. 2023-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, adayların 2023-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir. Ancak 2023-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih hakkına sahip olmayacaklardır. Kayıt yapmayan adayların yerine kalan boş kontenjanlar ise YKS ek tercih kılavuzu ile açıklanacaktır. Adayların tercih kılavuzunu beklemesi önemlidir.