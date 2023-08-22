Üniversite adayları için merakla beklenen 2023 e-kayıt tarihleri açıklandı. Elektronik kayıt nereden, nasıl yapılır merak konusu oldu. Peki, Üniversite e-kayıt ne zaman? E-Kayıt nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar...

Üniversite elektronik kayıt araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıt işlemlerine çevrildi. Üniversitelerin açılmasına sayılı gün kala öğrenciler tarafından kayıt işlemleri hakkında detaylı araştırılmalar yapılmaktadır. Üniversite e kayıt ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Elektronik kayıt nasıl yapılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Üniversite e-kayıt ne zaman? 2023 E-KAYIT TARİHLERİ! E-Kayıt nereden, nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen adaylar, okula elektronik kaydını 28-30 Ağustos 2023 tarihlerinde yapacak. Üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlayıp 1 Eylül'e kadar devam edecek.

ÜNİVERSİTE YÜZ YÜZE KAYIT ZORUNLU MU?

Üniversite kayıt hakkı kazanan öğrenciler yüz yüze kayıt yaptırmaya gerek kalmadan internet üzerinden E-Kayıt yaptırarak üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

YKS TERCİH YAPMAYAN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

İlk tercih zamanı tercih yaparak herhangi bir üniversiteye yerleşen kişiler de ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahip olacak. Ancak bu adayların OBP'si (diploma notu) yarı yarıya düşecek. 2022 Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2022-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.