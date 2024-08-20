ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI: Üniversite e-kayıt nasıl yapılır?

Üniversiteye yerleşen adaylar için e-kayıt işlemleri, YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından sunuluyor. Adaylar, e- kayıt işlemlerinin nereden ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Üniversite e- kayıt işlemi zorunlu mu? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Üniversite e-kayıt nasıl yapılır? E- kayıt işlemi zorunlu mu? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

ÜNİVERSİTE E- KAYIT NASIL YAPILIR?

Üniversiteye yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Elektronik kayıtlar isteğe bağlıdır.

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