Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği burs başvurularının ne zaman başlayacağı hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Burs başvurularının başlama tarihi hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Üniversite burs başvuruları ne zaman? 2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? İşte detaylar...

Üniversite burs başvuruları ne zaman? 2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?

Üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusu araştırılmaktadır. KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı merak konusu oldu. Arama motorlarında üniversite burs başvurularının başlayacağı tarih sorgulatılıyor. 2023-2024 yılı Üniversite burs başvuruları hangi tarihte başlayacak araştırılmaktadır. Peki, Üniversite burs başvuruları ne zaman? 2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? Detaylar haberimizde...

2023 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

2023 yılı için kredi/burs miktarlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lisans öğrencileri için 1.250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2.500 liraya, doktora öğrencileri için ise 3.750 liraya çıkarıldı." dedi. 2023-2024 eğitim döneminde ise tekrar bir zam yapılması bekleniyor.

Lisans : 1250 tl

Yüksek Lisans : 2500 tl

Doktora : 3750 tl

ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversite burs başvurularının tarihi araştırılmaktadır. 2023-2024 yılı üniversite burs başvurularının Kasım ayı içerisinde başlayacağı öngörülmektedir.