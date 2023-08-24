Üniversite burs başvuruları ne zaman 2023? KYK Üniversite burs başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok kişi tarafından Üniversite burs başvuruları merak edildi. Eğitim hayatında maddi destek sağlamakta olan KYK bursundan yararlanmak isteyenler Üniversite burs başvuruları ne zaman? Yanıt aramakta. Peki, Üniversite burs başvuruları ne zaman? KYK Üniversite burs başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?

Üniversite burs başvuruları Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala merak edilen konular arasında yerini alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sağlanmakta olan burs ve krediler, öğrenciler tarafından sıkça tercih edilmekte ve başvuru işlemi gerçekleştirilmekte. Lisans öğrencileri için 1250 lira olan Üniversite burs başvuruları ne zaman? KYK Üniversite burs başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?

ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversite burs başvurularının hangi tarihte başlayacağı henüz duyurulmadı. Üniversite burs başvuruları Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılacak olan duyurunun ardından açılacak. Böylece eğitim dönemi içerisinde KYK Üniversite bursundan ve kredisinden faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Henüz bu yıl için net bir tarih verilmemiş olsa da Kasım ayı içerisinde başvuruların açıklanması bekleniyor. Daha önceki eğitim dönemleri göz önünde bulundurulduğunda başvuruların kasım ayı içerisinde yapılması öngörülmekte. Geçtiğimiz yıl başvurular 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

2023 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğrenim öğrencilerine bir müjde verdi. 2023 yılı için kredi/burs miktarlarını açıklayan Erdoğan, "Lisans öğrencileri için 1.250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2.500 liraya, doktora öğrencileri için ise 3.750 liraya çıkarıldı." dedi. 2023-2024 eğitim döneminde ise tekrar bir zam yapılması bekleniyor.

Lisans : 1250 tl

Yüksek Lisans : 2500 tl

Doktora : 3750 tl

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.