2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih başvuru tarihleri, adayların merakla beklediği ÖSYM duyurularına odaklandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS'ye dair istatistikleri paylaştı. Buna göre, üniversitelerin genel kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 99,8 olarak açıklandı. Boş kalan kontenjanlar ve taban puanları ise YKS ek tercih kılavuzuyla duyurulacak. Peki, Üniversite 2. tercihler ne zaman 2023? 2023 ikinci tercihler ne zaman?

2023 YKS ek yerleştirme başvuru tarihleri, ÖSYM'nin sınav takvimine göre belirlenecek. Şimdi tüm gözler, YKS'nin ikinci yerleştirme tarihlerine çevrildi. Üniversite ikinci yerleştirme süreci 2023 için geri sayıma başladı. İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri, 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptırmayan adayların yerine boş kalan kontenjanlar belirlenecek. Sonrasında ise YKS ek tercih başvuruları gerçekleştirilecek. Peki, Üniversite 2. tercihler ne zaman 2023? 2023 ikinci tercihler, ek tercihler ve ek yerleştirmeler ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

ÜNİVERSİTE 2. TERCİHLER NE ZAMAN 2023?

Bu yılın ikinci tercih takvimi, henüz Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılmadı. YKS ek tercih takvimi, üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılında, üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıtların tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu hazırlanacak. Geçtiğimiz yılın YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde Eylül ayının ikinci haftasında ek tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor.

2023 İKİNCİ TERCİHLER, EK TERCİHLER VE EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

Üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra, ÖSYM tarafından hazırlanan ek tercih kılavuzu adaylarla paylaşılacak. Kılavuzda, üniversitelerin güncel kontenjanları ve taban puanları gibi önemli bilgiler yer alacak. Adaylar, üniversitelerin özel koşullarını ve diğer şartlarını dikkatlice takip ederek ek tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Adaylar, ek tercihlerde en fazla 24 üniversite tercih etme hakkına sahip olacaklar. 2023-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, adayların 2023-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir. Ancak 2023-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih hakkına sahip olmayacaklardır. Kayıt yapmayan adayların yerine kalan boş kontenjanlar ise YKS ek tercih kılavuzu ile açıklanacaktır. Adayların tercih kılavuzunu beklemesi önemlidir.