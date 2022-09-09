UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın bir çok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi D grubu maçında Union Berlin - U.S. Gilloise karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 0-1'lik sonuçla U.S. Gilloise kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Union Berlin - U.S. Gilloise maç özeti! Union Berlin - U.S. Gilloise maç özeti izle (VİDEO)

UNİON BERLİN - U.S. GİLLOİSE MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!