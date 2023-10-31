Unilever İsrail malı mı? Unilever hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Unilever İsrail malı mı? Unilever hangi ülkenin, kimin markası?

Unilever İsrail malı mı? Unilever hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Unilever markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Unilever İsrail malı mı? Unilever hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

UNİLEVER HANGİ ÜLKENİN MALI?

Unilever'den yapılan açıklamada

"Dünya çapında 127.000 çalışanı, 190'dan fazla ülkede 400'ün üzerinde markası ve dünyanın dört bir yanında binlerce hissedarı olan %100 halka açık, şeffaf, uluslararası ve Hollanda-İngiliz menşeli bir şirketiz." denildi.