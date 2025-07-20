Uniao de Leiria - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Yeni transferleri ve kadro performansını görmek isteyen futbolseverler, maç yayınına dair detayları araştırıyor. Uniao de Leiria Fenerbahçe maçı, hem teknik heyet hem de taraftarlar için önemli bir hazırlık sınavı niteliği taşıyor. Peki, Uniao de Leiria Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve canlı olarak nasıl izlenebilir? İşte tüm detaylar…

UNIAO DE LEIRIA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Uniao de Leiria Fenerbahçe maçı, 20 Temmuz 2025 Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Portekiz'in Albufeira kentindeki Estádio Municipal de Portimão stadında oynanacak. Fenerbahçe'nin Avrupa kampındaki bu ikinci hazırlık maçı, yeni sezona yönelik önemli ipuçları sunacak.

UNIAO DE LEIRIA FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Maçın yayın hakları S Sport Plus platformuna ait ve karşılaşma bu kanal üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Yani bu maçı canlı olarak izleyebilmek için S Sport Plus aboneliği gereklidir.