UNFPA ve Büyükelçiliklerden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlik

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), İrlanda, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçiliklerinin ev sahipliğinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Açık Mikrofon: #ŞiddetBozan" adlı etkinlik yaptı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe, UNFPA Türkiye Temsilcisi Mariam Khan, BM Mukim Koordinatör Vekili Gerard Waite, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi John Mccullagh, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair, Ankara'daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

UNFPA tarafından üç büyükelçiliğin ev sahipliğinde düzenlenen "Açık Mikrofon: #ŞiddetBozan" etkinliği, tanıtım videosuyla başladı.

Etkinlikte konuşan UNFPA Türkiye Temsilcisi Khan, kadın ve kız çocuklarına yönelik uygulanan fiziksel ve cinsel şiddetin önlenmesine dikkati çekerek, "Bu konuda çalışmak için 20 yılı aşkın bir süredir 10'dan fazla ülkede ailemi de yanımda sürükleyerek çalıştım. Ancak bunu tek başımıza yapamayız. Herkesin harekete geçmesine ihtiyacımız var." dedi.

Waite ise Türkiye'deki BM ekibinin toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, çocuk yaşta evlilik ve diğer zararlı uygulamaların engellenmesi ve sona erdirilmesi konusunda son derece kararlı olduğuna değinerek, "Kadınları, kız çocuklarını ve hassas grupları güçlendiren müdahaleleri hep birlikte desteklemeliyiz." diye konuştu.

Mccullagh da kadına yönelik şiddet ve cinsiyet eşitliği konularında erkeğin rolünün önemli olduğunu belirtti.

Gaarder, kadınların güçlendirilmesinin ve şiddetten kurtulmasının, toplumda hem kalkınmanın hem de refahın güvence altına alınmasında merkezi bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet sadece bazı toplumları etkilemiyor, bu evrensel bir olgu." diye konuştu.

Coulson-Sinclair ise Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre ülkesinin, cinsiyete dayalı şiddet konusunda kötü oranlara sahip olduğunu kaydederek, "Bu akşam burada yaptığımız şey, farkındalık yaratma ve eğitim yoluyla önlem almaktır." dedi.

Etkinlik, kokteyl ile sona erdi.