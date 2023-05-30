Ünlü modifiyeci Ünal Turan ve sevgilisi Ceylan Koynat, Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli'nde 14 milyon liralık Ferrari ile süratli şekilde seyrettiği esnada lastik patlayınca kaza yaptı. Arama motorlarında ise Ünal Turan öldü mü? Ünal Turan kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Ünal Turan kim? soruları araştırılıyor.

Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve yanında oturan nişanlısı şarkıcı Ceylan Koynat, dün gece saatlerinde Cebeci Tüneli'nde otomobille hız denemesi yaparken lastiği patladı. Sevenleri ise Ünal Turan öldü mü? Ünal Turan kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Ünal Turan kim? sorularına yanıt aradı.

ÜNAL TURAN ÖLDÜ MÜ?

Ünlü modifiyeci Ünal Turan ve sevgilisi Ceylan Koynat, Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli'nde 14 milyon liralık Ferrari ile süratli şekilde seyrettiği esnada lastik patlayınca kaza yaptı. Turan kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Ferrari ise kullanılamaz hale geldi. Kazada Ünal Turan ve Ceylan Koynat yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Turan kendisinin ve nişanlısının sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.