Ünlü modifiyeci Ünal Turan hakkında birçok detay merak konusu haline geliyor ve bu nedenle Ünal Turan kimdir? Sorusu internet üzerinde sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Ünal Turan kimdir? Sosyal medya fenomeni Ünal Turan kimdir? Ünal Turan kaç yaşında, mesleği ne?

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ÜNAL TURAN KİMDİR?

Ünal Turan, 18 Nisan 1985 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Turan, çocukluğunun bir kısmını doğduğunu şehirde geçirdi. 5 yaşındayken ise İstanbul'a geldi. Hayatının büyük bir kısmını İstanbul'un Bağcılar ilçesinde geçirdi.

Ünal Turan, çocukluğundan beri arabalarla oldukça ilgilidir. Küçük yaşlarda arabalara modifiyeler yapan Turan, bu işe ilk olarak Tofaş'ın Kartal serisi araçlarında başladı. Zamanla kendini geliştiren Turan, pek çok modele adını yazdırdı.

Uzun yıllardır Ünal Turan adında bir işletmesi olan isim, Facebook, Instragram, Tiktok gibi sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapıyor. Ayrıca Ünal Turan'ın araçlarla ilgili içerikler ürettiği bir Youtube Kanalı bulunuyor.