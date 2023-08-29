Ünal Silver kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ünal Silver filmleri ve dizileri!

Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ünal Silver hakkında Ünal Silver kim merak ediliyor. Peki Ünal Silver kimdir? Ünal Silver kaç yaşında, nereli, oyuncu mu, mesleği ne? İşte, Ünal Silver filmleri ve dizileri!

Ünal Silver kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ünal Silver hakkında Ünal Silver kim merak ediliyor. Peki Ünal Silver kimdir? Ünal Silver kaç yaşında, nereli, oyuncu mu, mesleği ne? İşte, Ünal Silver filmleri ve dizileri haberimizde!

ÜNAL SİLVER KİMDİR?

Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolünü oynadı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney Dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı.

2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide rol aldı.

Ünal Silver'ın bir oğlu ve Şefika Natalie Gümüş adında Köln'de yaşayan pedagog bir kızı vardır.

Bir süredir hastanede tedavi gören 76 yaşındaki usta oyuncu Ünal Silver 29 Ağustos 2023'te hayatını kaybetti.

Ölüm haberini duyuran Renda Güner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.. Onu çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÜNAL SİLVER FİLMLERİ VE DİZİLERİ